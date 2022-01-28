المحجوب: ملتزمون بتسهيل عمل أي مبعوث يريد تحقيق إرادة الليبيين

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب التزام القوات المسلحة العربية الليبية بدورها، وتسهيل عمل أي مبعوث يريد تحقيق إرادة الليبيين.

وقال المحجوب في لقاء عبر قناة “العربية الحدث” إن هناك صراعا دوليا على ليبيا وتضاربا بين مصالح هذه الدول المتصارعة، ونحن كمؤسسة عسكرية دورنا وواجبنا واضح، نحو إرادة الليبيين.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي كان يسهل عمل أي مبعوث أممي يريد تحقيق إرادة الليبيين، ويسعى إلى

أن تتحقق في ليبيا ما تم التواصل إليه خصوصا من قبل لجنة “5+5″، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تزكي هذه اللجنة وتدعمها بكل قوة.

يذكر أن وكالة الأنباء “رويترز” قالت إن روسيا تطالب بأن يُعيّن مجلس الأمن مبعوثاً أممياً جديداً وترفض استمرار ستيفاني ويليامز في ليبيا.