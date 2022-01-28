طقس بارد نسبيا على غالبية مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

يبقى الطقس باردًا نسبيا على غالب المناطق، اليوم الجمعة، فيما تبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصة على مناطق الشمال الشرقي. وتكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء غد على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة تكون. قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده تشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر. ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء يوم الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي- المرج- الجبل الأخضر حتى درنة. تصحبها أحيانًا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد “التبروري”.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء يوم الغد على المناطق الساحلية إلى 60 كم/س.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 09 و14 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.

وتكون السماء في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.