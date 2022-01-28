«غوتيريش»: على مجلس الأمن الوحدة والوضوح بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية بليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى الوحدة والوضوح بشأن تمديد ولاية عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنّ الأمين العام يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، وإنه يطالب بالوحدة والوضوح.

ولفت دوجاريك، إلى أنّ الوحدة والوضوح تساعد غوتيريش على تنفيذ التفويض الممنوح له، معتبرا أن غياب الوحدة والوضوح لا يساعد على تنفيذ التفويضات الممنوحة.

وأشار دوجاريك، إلي أنّ غوتيريش يعمل حاليا عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية في ليبيا وأيضا تحقيق مصالح الليبيين.

وأوضح دوجاريك، أنّ غوتيريش ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا.