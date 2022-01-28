إيطاليا تسلم الداخلية الليبية معدات لمكافحة الهجرة

العنوان-طرابلس

تسلمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية معدات جديدة من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو، متمثلة في ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار للقوارب ومكاتب إدارية متنقلة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، يأتي تسليم المعدات في إطار المشروع الأوروبي “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا”، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإيطالية.

وأوضحت نوفا أن المشروع يتلقى تمويلًا من “الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ”.

وأشارت نوفا إلى أن المعدات شملت ورشة صيانة ومكاتب متنقلة وقطع بحرية كدعم لوجستي لأنشطة الإنقاذ في سياق مهام البحث والإنقاذ في البحر، وجرى تسليمها إلى الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الليبية إن مراسم تسليم المعدات الخاصة جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.