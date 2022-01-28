تقرير فرنسي: مساعِ لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في غدامس

ليبيا – أكد تقرير إخباري حصول شركة “أي جي” الإيرلندية المستقلة لإنتاج الطاقة على تصريح يمكنها من بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة غدامس.

التقرير الذي نشره موقع “أفريك 21” الإخباري الفرنسي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القدرة التوليدية للمحطة تبلغ 200 ميغاواط، لتكون بذلك أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه بواسطة منتج مستقل للطاقة ويدخل الآن مرحلة التطوير الكاملة في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن التصريح تم منحه من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والشركة العامة للكهرباء. مبينًا أن الشركة الإيرلندية تعمل بشكل رئيسي في شمال إفريقيا لتطوير توليد 3500 ميغاواط على أمل زيادة ذلك من خلال ليبيا التي تود تجربة جذب الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

وبين التقرير أن ليبيا بخلاف جيرانها تخلفت كثيرا في مجال تطوير الطاقة المتجددة بسبب الصراع وعدم الاستقرار السياسي بعد العام 2011، مشيرًا إلى مساع ليبية لتشكيل فريق عمل لتنفيذ خطة تهدف إلى النهوض بواقع قطاع الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين العامين 2025 و2030.

وتاعب التقرير: إن هذه الخطة ستعمل في نهاية المطاف على تحسين تغطية الكهرباء في ليبيا من مصادر الطاقة التقليدية الحرارية فضلًا عن المتجددة فيما سيتم دعم هذه الاستراتيجية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص إذ يهتم العديد من المستثمرين بالفعل بإمكانيات البلاد.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا الاهتمام ظهر واضحًا من خلال رغبة شركة “توتال” الفرنسية في تطوير قدرة كهربائية شمسية تبلغ 500 ميغاواط خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال شركة “توتال إرين” التابعة للشركة الأم المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة.

ترجمة المرصد – خاص

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