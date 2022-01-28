طقس بارد نسبيًا على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يبقى الطقس بارد نسبيًا على غالبية المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لهطول الأمطار خاصةً على مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة إلى غزيرة، بدايةً من مساء يوم الغد على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و15 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فسَتشهد سقوط أمطار هطول أمطار متفرقة من حين لآخر، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء يوم الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة، تصحبها أحيانًا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء يوم الغد على المناطق الساحلية إلى 60 كم /س، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 09 و 14 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة؛ قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و18 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و17 درجة مئوية.

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