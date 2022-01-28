الرعيض: تغيير الحكومة سيقود إلى تأزم المشهد في ليبيا

حذر النائب محمد الرعيض من أن تغيير حكومة الوحدة سيفتح الباب أمام تأزيم أكثر للمشهد في ليبيا، معتبرًا أن أي تنافس جديد على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة؛ سيكون مصدر قلق ومشاكل إضافية في البلاد.

ورأى “الرعيض” أنه لا يجب التضحية بإقالة الحكومة، بسبب الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا، متسائلاً حول الدعوات لتغيير الحكومة هل إنها دعوات تندرج في إطار التغيير من أجل التغيير، أم من أجل تعميق الانقسام وفتح الباب أمام الفتنة، بحسب وصفه.

وأضاف أن بقاء الحكومة أقل كلفة، حيث إن تشكيل حكومة جديدة سيهدر الكثير من الوقت ولن تقود البلاد إلى انتخابات، لافتًا إلى أنه لا توجد حكومة دون أخطاء، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

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