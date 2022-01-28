مطار مصراتة: ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي ترحيل 148 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر.

وقالت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «قسم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمنفذ مطار مصراتة قام بتسيير رحلة إلى النيجر (نيامي) وعلى متنها 148 مهاجرا غير شرعي».

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– ترحيل 46 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر

ونهاية ديسمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، ترحيل 46 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية النيجرية، عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وسبق أن طالب المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، يان كوبيش، في سبتمبر الماضي، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني، والعودة الطوعية، ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

وقال كوبيش خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة: «ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.