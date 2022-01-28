ليبيا تسجل 3 آلاف و320 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 3320 إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، إضافة إلى 14 حالة وفاة و727 حالة شفاء.

وبحسب المركز جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على 10 آلاف و894 عينة للكشف عن كورونا.

وأشار المركز إلى سلبية 7574 عينة، وإيجابية 3320 عينة بنسبة 30.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

والأسبوع الماضي أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا.

وذلك بعد انتشار المتحور “أوميكرون”، حيث أوضح حيدر أن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر، وفي المجمل، بلغت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 419 ألفًا و543 حالة بينها 5993 وفاة. و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة.