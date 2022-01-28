بعد الاستيلاء عليها من قبل مواطنين.. الصناعة والمعادن تستعيد أرض المنطقة الصناعية صرمان

ليبيا – استعادت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال أرضًا تابعة للهيئة العامة للمناطق الصناعية خاصة بواحدة من هذه المناطق بمدينة صرمان.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الأرض التي تم استعادتها تم الاستيلاء عليها من قبل مواطنين يدعون ملكيتهم لها، مشيرًا إلى أن عملية الاستعادة تمت عبر قوة أمنية كبيرة تابعة لقوة دعم المديريات المنطقة الغربية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال.

وأضاف البيان: إن هذه القوة هاجمت مبان ومزارع عشوائية أقامها من استولوا على الأرض بهدف استرداد اراضي الهيئة وإعادة فرض هيبة الدولة والقانون، على أن يتم الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية صرمان وطرحها للاستثمار خلال هذا العام، لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين.

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