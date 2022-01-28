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العابد: النفط قطاع واعد خاصة مع ارتفاع الأسعار والاستقرار الذي تشهده ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير النفط المكلف علي العابد، إن قطاع النفط هو المصدر الأساسي للإيرادات في ليبيا، ولديه مسؤولية اجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

وأضاف العابد، في تصريحات صحفية:” نثمن مبادرة شركائنا لدعم علاج سرطان الأطفال، ونتمنى مزيدا من المساهمات في المستقبل القريب”.
ولفت إلى أن النفط قطاع واعد خاصة مع ارتفاع الأسعار والاستقرار الذي تشهده ليبيا، متابعا:” نعمل على تأمين قطاع النفط، وعقدت اجتماعا أمس مع الأجهزة المختصة”.
وتابع:” نحرص على استقرار التصدير وأعمال الصيانة وتشغيل الحقول المتوقفة وتطويرها، وأحيي المؤسسة والعاملين بقطاع النفط على جهودهم رغم ظروف البرد القارس”.

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صحيفة الساعة 24

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