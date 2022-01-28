العابد: النفط قطاع واعد خاصة مع ارتفاع الأسعار والاستقرار الذي تشهده ليبيا

قال وزير النفط المكلف علي العابد، إن قطاع النفط هو المصدر الأساسي للإيرادات في ليبيا، ولديه مسؤولية اجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

وأضاف العابد، في تصريحات صحفية:” نثمن مبادرة شركائنا لدعم علاج سرطان الأطفال، ونتمنى مزيدا من المساهمات في المستقبل القريب”.

ولفت إلى أن النفط قطاع واعد خاصة مع ارتفاع الأسعار والاستقرار الذي تشهده ليبيا، متابعا:” نعمل على تأمين قطاع النفط، وعقدت اجتماعا أمس مع الأجهزة المختصة”.

وتابع:” نحرص على استقرار التصدير وأعمال الصيانة وتشغيل الحقول المتوقفة وتطويرها، وأحيي المؤسسة والعاملين بقطاع النفط على جهودهم رغم ظروف البرد القارس”.