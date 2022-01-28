ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 January, 2022

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا،عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم داعش الذي استهدف دورية أمنية وعسكرية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب ببلدية القطرون ، يوم أمس الأربعاء ، والذي أسفر عن وقوع 3 ضحايا شهداء من العناصر الأمن والجيش .

و اعتبرت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية ، هذه العملية الإرهابية لتنظيم “داعش” الإرهابي التي استهدفت أحد تمركزات الجيش بمدينة القطرون دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب و من الجماعات والكيانات الإرهابية المتطرفة التي تمثل خطرآ وتهديدآ كبيرين على الأمن و السلم المحلي و الدولي.

هذا وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن التصدي لخطر تنظيم “داعش الإرهابي” في ظل توسعه وتنامي إعداد عناصره القادمين من خارج ليبيا يشكل خطرًا محدقًا على كل الشعب الليبي وخاصة المناطق الرخوة التي تعاني انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية .

وكما أكدت اللجنة ، على أن خطر الإرهاب والتطرف لازال يفتك بليبيا ، ويقتل وينكل بأبنائها على يد هولاء الارهابيين .

وكما جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تأكيدها

على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد ، و هي البيئة التي تنشاء بها هذه التنظيمات الارهابية وتترعرع وتنشط فيها ، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الجهادية والأرهابية لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها، وكما تصعد من خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا .

و دعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، كل القوي الوطنية والأطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية لتوحيد جهودهم لمواجهة خطر الارهاب والتطرف بليبيا ، وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف وإنهاء حالة ازدواجية المواقف والمعايير إزاء خطر الإرهاب والتنظيمات الارهابية، وذلك لما تشكله من خطر علي كل المكونات الإجتماعية والثقافية والسياسية في ليبيا ، كما أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني وإستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي يشكل البيئة التي يتنامي ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطر الإرهاب في البلاد ، مما يستدعي توافقاً عاجلاً بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، والعمل على الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه ، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمة الخطيره .

و تقدّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأحر التعازي لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا في هذا الهجوم الإرهابي .