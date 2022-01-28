مجلس الأمن يؤجل جلسة التصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

العنوان-نيويورك

تأجلت جلسة التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا؛ بسبب تقديم روسيا لمشروع قرار مضاد، بعد أن طرحت بريطانيا للتصويت مشروع قرار يمدد تفويض البعثة إلى الـ 15 من سبتمبر القادم.

وتأجل التصويت على القرار البريطاني إلى أجل غير مسمى؛ بسبب عزم موسكو استخدام حق النقض ضده قبل أن تطرح مشروع قرارها المضاد الذي كان على الأرجح سيُواجه بفيتو أميركي هو الآخر.

وكشفت مصادر دبلوماسية أممية أن روسيا والولايات المتحدة تعرقلان تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا، حيث تشترط الأولى تعيين المجلس لمبعوث أممي جديد بشكل سريع، بينما تريد الثانية الإبقاء على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأضافت المصادر أن القرار الروسي المضاد يدعو إلى التمديد للبعثة التي تنتهي ولايتها في الـ 31 من يناير الجاري حتى شهر إبريل القادم بدلا من شهر سبتمبر، كما أن مسودة موسكو تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتعيين مبعوث خاص لليبيا بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية اعتبرت، في وقت سابق، أن الخلاف الذي تعمق بين أعضاء مجلس الأمن حول ليبيا ليس مؤشرًا جيدًا، ولن يساعد مهمة ستيفاني ويليامز في ليبيا.