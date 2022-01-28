وزارة الشباب تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية

طرابلس 28 يناير 2022 (وال)- عقدت اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب فتح الله الزني؛ بشأن المصالحة الوطنية لشباب ليبيا، اجتماعها الثالث الخميس بمدينة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ونتائج الحواريات التي عقدتها اللجنة بعدد من المدن الليبية، إضافة لمناقشة التحضيرات لعقد الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية المقرر عقده بمدينة سرت، والذي يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، لجعل الشباب شريكًا أساسيًا في المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز أدوار الشباب في مجال السلم المجتمعي.

وخلص الاجتماع إلى الإعلان عن فتح باب المشاركة بالملتقى لشباب ليبيا من الجنسين عبر التسجيل الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة. (وال) ن ع/ ر ت

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