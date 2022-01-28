أوحيدة: تجنب الدبيبة الإشادة بدور القوات المسلحة في دحر داعش وسام شرف لها

هاجم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي علي أوحيدة رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة على إثر تجاهله دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب في القطرون.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر” إن “تجنب عبد الحميد ادبيبة التنويه والإشادة بدور أفراد القوات المسلحة في دحر ومواجهة داعش، هو وسام شرف لهم، لا حاجة لهم إطلاقا بإشادة المافيا” على حد قوله.

يذكر أن الدبيبة تجاهل دور الجيش الوطني الليبي حين قال في تغريدة عبر “تويتر” عبر أمس الخميس: “أحيي الداخلية والقوات المساندة لها على محاربة تنظيم الدولة بالقطرون”.

وانتهت جزئياً أمس الخميس العمليات العسكرية قُرب “جبل عصيدة” الواقع جنوب بلدة القطرون‬، حيث عاد عدد من أفراد القوات المسلحة مع بقاء بعض الوحدات القائمة بعمليات التمشيط النهائي، تحسباً لاكتشاف بؤر جديدة للعناصر الإرهابية.

وكشفت مصادر أمنية لـ”الساعة 24″ أن حصيلة العمليات التي دارت منذ الأربعاء أسفرت عن تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية، وقد تم القبض على أحد الأفراد حياً في إحدى الجبال القريبة، فيما قام 8 أفراد آخرين بتفجير أنفسهم بعد أن تم حصارهم.

وأكد المصادر قتل 23 فردا من العناصر الإرهابية، ووقوع 4 شهداء من القوات المسلحة، نافية صحة ما يُشاع حول قصف سلاح الجو للمنطقة.