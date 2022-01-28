برواندا.. ليبيا تشارك في ندوة رؤساء القوات الجوية الأفريقية

العنوان- كيغالي

شارك وفد ليبي، مكوّن من العميد ضياء الدين مجبر والعقيد شريف سعيد، في ندوة رؤساء القوات الجوية الأفريقية المقامة في العاصمة الرواندية كيغالي، وفق تغريدة السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر تويتر.

وعبّرت القوات الجوية الأمريكية، التي استضافت الوفد الليبي، عن فخرها بهذه المشاركة التي اعتبرتها دليلاً على الالتزام بمواصلة الجهود الإيجابية في ليبيا.

ونقلت السفارة في تغريدة منفصلة عن القوات الجوية الأمريكية، قولها إن هذه المشاركة تتماشى “مع جهود القادة العسكريين الليبيين الآخرين نحو ليبيا آمنة وذات سيادة”.