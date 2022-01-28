“مكافحة الأمراض”: 3,320 إصابة و14 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 3,320 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 10,894 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 625؛ سُجّل شفاء 727 حالة، إلى جانب تسجيل 14 حالة وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، وخمس بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 30,4% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 419,543، منها 22,616 حالة نشطة من بينها 141 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 390,934 حالة، ووفاة 5,993 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,022,155 شخصًا و 987,978 تلقوا الجرعة الثانية، و 16,288 تلقوا الجرعة التعزيزية، ليكون إجمالي المُلقّحين3,026,421 ملقحًا.

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