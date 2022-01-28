اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُدين هجوم تنظيم داعش استهدف دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب بالقطرون

طرابلس 28 يناير 2022 (وال)- استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخميس، الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم داعش الذي استهدف دورية أمنية وعسكرية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب ببلدية القطرون يوم الأربعاء، والذي أسفر عن استشهاد 3 من العناصر الأمن والجيش.

وأعتبرت اللجنة – في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك – إن هذه العملية الإرهابية لداعش والتي استهدفت أحد تمركزات الجيش بمدينة القطرون، دليلاً آخر على ما تُعانيه ليبيا من خطر الإرهاب، ومن الجماعات والكيانات الإرهابية المتطرفة التي تمثل خطرًا وتهديدًا كبيرين على الأمن والسلم المحلي والدولي.

وشددت اللجنة على أن التصدي لخطر تنظيم داعش الإرهابي؛ في ظل توسعه وتنامي إعداد عناصره القادمين من خارج ليبيا، يُشكل خطرًا محدقًا على كل الشعب الليبي وخاصة المناطق الرخوة التي تعاني إنهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن خطر الإرهاب والتطرف لإزال يفتك بليبيا، ويقتل وينكل بأبنائها على يد هولاء الإرهابيين، كما تُجدد تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة، تُسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشاء بها هذه التنظيمات الإرهابية وتترعرع وتنشط فيها، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الجهادية والإرهابية؛ لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها، كما تصعد من خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا.

ودعت اللجنة كل القوي الوطنية والأطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية، لتوحيد جهودهم لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بليبيا، وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف، وإنهاء حالة ازدواجية المواقف والمعايير إزاء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك لما تشكله من خطر على كل المكونات الإجتماعية والثقافية والسياسية في ليبيا، كما أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني، وإستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، يُشكل البيئة التي يتنامي ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطر الإرهاب في البلاد، مما يستدعي توافقًا عاجلا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية، وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، والعمل على الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتوحيد جهودها المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمة الخطيره. (وال) ف م/ ر ت

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