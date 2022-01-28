الروياتي: تشكيل الحكومة الجديدة سيرافقه بالتأكيد مسار سياسي جديد

علق الخبير في الشأن الليبي أحمد الروياتي على شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة التي وضعها مجلس النواب قائلًا: “لو لاحظنا أن أهم اشتراط التزكيات، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كان من أقوى الشخصيات داخل البرلمان ولا شك أنه متحكم بدرجة كبيرة كرئيس للبرلمان في إدارة الجلسات ووضع جدول أعمال، واتضح أنه من اكثر الشخصيات المدافعه عن إسقاط الحكومة واستبدالها بأخرى”.

الروياتي اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية أن “عقيلة صالح يبحث عن أكبر توافق ممكن لإحداث الحكومة التوافقية الجديدة، وبالتالي هو من عارض موضوع المشاركة بين مجلسي النواب والدولة في الحصول على تزكيات مشتركة، وربما من عرقل هذا وساهم ومرر موضوع عرقلة المشروع عبر التسويق بفكرة عدم ضرورة الحصول على تزكيات مجلس الدولة هو النائب الأول فوزي النويري”.

وأعرب عن تمنياته بأن “يعطى لمجلس الدولة حق المشاركة للحصول على مشروعية أكبر لأي مشروع تسوية قادم”.

وأضاف: “بخصوص أن تسمية الحكومة السابقة لن يكون مجرد خلق حكومة دون جدولة عمل أو جدولة زمنية لمشروع الحكومة، بل سيكون هناك خارطة طريق، ربما اختلط على الكثيرين أنه ما زال هناك نقاش حول مسار هذه الحكومة وماهية وظيفتها، لاحظنا في الجلسة الماضية للبرلمان أنه أصبح يثار أكثر بدرجة نقاش وكان هناك من يطالب ألا تكون انتخابات إلا على دستور”.

وبيّن أن النقاش أصبح يتداول ان تكون الحكومة يقودها الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن المحسوم والمؤكد أن خلق الحكومة سيكون معه مسار سياسي جديد.

كما تساءل: “هل سنذهب لانتخابات بتعديل هذه الإشكاليات وخلق توافق أكبر وقوانين جديدة وما الى ذلك، وتحديد مدن زمنية، أم أنها ستذهب لتحديد موعد الاستفتاء على الدستور كما تطالب شرائح معينة؟ وهذا ما سيحصل بشأنه خلاف وأعتقد أنه خلاف حاد، أرى الاشتراطات على الأقل ما دام المشروع انطلق وأصبح محسومًا خلق حكومة جديدة في ليبيا، الاشتراطات أكثر من منطقية، ربما كان بالإمكان تجاوز شرطين شرط عدم الترشح الفترة القادمة لأنه حصل بشأنه لغط كبير في الانتخابات الماضية وما هي طبيعة التعهد الذي سيعطى لرئيس الحكومة الذي سينجح الفترة القادمة؟ فقد كان يمكن تجاوز النقطة”.

ولفت إلى أن الشرط الآخر هو شرط التزكيات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون هناك إمكانية لتعديلها بأن يشترك مجلس الدولة وخاصة بعد التقاربات الجيدة بين رئيس المجلسين الأخيرة.

وأردف: “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة لاحظنا فيها تقاربًا بين عقيلة والمشري، وبالتالي نعول على التقارب بإشراك أكبر لدور مجلس الدولة، يجب ألا نضع الإشكاليات والصراعات السابقة أو الخلافات أمام مشهد توافقي نحاول من خلاله لملمة البلاد، وبالتالي المؤشرات الأخيرة تقول إن مجلس الدولة يحاول أن ينخرط في العملية السياسية، لماذا نستبعده ونقصيه؟”.

وأوضح أنه لاحظ وجود جزء كبير في المنطقة الشرقية ينادون بأن الدستور غير متماهٍ مع عقليته، وهناك محموعات في المنطقة الغربية لم تشارك كالأعراق الأمازيغية ويرفضون الدستور، منوهًا إلى أن المنطق يقول إن الدستور ما دام أعد من لجنة منتخبة لا يمكن تعديله ولا بد من استمرار عرضه، بالتالي المشهد معقد ويجب الترفع عن المصالح الضيقة لأي تيار وجسم أو مجموعة. بحسب تعبيره.

الروياتي اختتم قائلًا: “عقيلة أشار أنهم سيشاركون مع لجنة الـ 60 ويهذبون الدستور ويعرضونه على الشارع. نحن في مرحلة جديدة كسرت فيها الكثير من الحواجز وجاءت بعد دماء وحرب طاحنة، نحن بحاجة للملمة الوطن قبل أن يزيد الانقسام، واللملمة تحتاج منا أن نتجاوز حتى القانون أحيانًا ونذهب للعرف الاجتماعي الذي عاش به الليبيون سنوات طويلة قبل أن يوحدوا الأمة”.