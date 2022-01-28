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مؤكدة أنها لم تمنح أي جامعة إذن مزاولة.. التعليم العالي تحذر الطلبة من التسجيل في الجامعات الخاصة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لم تمنح أي إذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة لهذه السنة.

وحذرت الوزارة في بيان لها عبر فيسبوك، من أن من يسجل للدراسة بالجامعات الخاصة لهذا العام يتحمل كل المسؤوليات المترتبة على ذلك.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في أكتوبر الماضي، إيقاف 11 من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها. وانتقد وزير التعليم العالي، عمران القيب، بعض الجامعات الخاصة قائلًا إنها “صارت دكاكين شهادات”، معتبرًا أن وصول عدد هذه الجامعات إلى 74 جامعة غير منطقي.

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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