ليبيا تشارك في ندوة رؤساء القوات الجوية الأفريقية برواندا

شارك وفد ليبي، مكوّن من العميد ضياء الدين مجبر والعقيد شريف سعيد، في ندوة رؤساء القوات الجوية الأفريقية المقامة في العاصمة الرواندية كيغالي.

وعبّرت القوات الجوية الأميركية، التي استضافت الوفد الليبي، عن فخرها بهذه المشاركة التي اعتبرتها دليلاً على الالتزام بمواصلة الجهود الإيجابية في ليبيا، بحسب ما أورده الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا، عبر منصة تويتر.

ونقلت السفارة في تغريدة أخرى لها عن القوات الجوية الأميركية، قولها إن هذه المشاركة تتماشى “مع جهود القادة العسكريين الليبيين الآخرين نحو ليبيا آمنة وذات سيادة”.

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