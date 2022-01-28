نائب الثاني لرئيس الوزراء رمضان أبو جناح يناقش آخر الترتيبات التي اتخذها مجلس الوزراء لتجهيز ديوان المنطقة الجنوبية

طرابلس 28 يناير 2022 (وال)- عقد نائب الثاني لرئيس الوزراء السيد رمضان أبو جناح الخميس، اجتماعًا مع أمين عام مجلس الوزراء علي شلاك، وأمين التنظيم وليد الكاتب، بحضور مدير الشؤون الإدارية نبيل المغربي، لمتابعة آخر الأعمال التي أنجزت لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع الترتيبات التي اتخذها ديوان مجلس الوزراء لتجهيز ديوان المنطقة الجنوبية، وكذلك مراحل تهيئته بالكامل ليقدم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

كما استمع نائب رئيس الحكومة لعدد من الخطط؛ التي سيُتابعها مجلس الوزراء في آلية العمل وتفعيل المنظومات الإدارية الخاصة بالديوان الرئيسي وربطها بديوان المنطقة الجنوبية، كما وقف السيد أبوجناح على احتياجات موظفي ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، موكدًا على ضرورة حلحلة كافة المشاكل الإدارية الخاصة بهم، وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.

يُشار إلى أن ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية؛ قد قاربت أعمال الصيانة والتجهيز فيه على الانتهاء، وسبق لرئيس الحكومة تضمين أعمال اسكتماله ضمن خطة عودة الحياة الذي تستهدف إحياء المشاريع المتوقفة في كافة ربوع ليبيا،وكذلك بعد مناشدة آهالي المنطقة الجنوبية لافتتاح ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة.

كما يذكر أن أعمال التجهيز ستنتهى مطلع الشهر القادم، وذلك استعدادًا لافتتاح ديوان المنطقة الجنوبية وتفعيله. (وال) ح س/ ر ت

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