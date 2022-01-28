غوتيريش يدعو مجلس الأمن للوحدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى الوحدة والوضوح. بشأن تمديد ولاية عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إنّ الأمين العام. يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، وإنه يطالب بالوحدة والوضوح.

وأوضح دوجاريك أنّ الوحدة والوضوح تساعد غوتيريش على تنفيذ التفويض الممنوح له. معتبرا أن غياب الوحدة والوضوح لا يساعد على تنفيذ التفويضات الممنوحة.

حقيق مصلحة البعثة

وبيّن دوجاريك أنّ غوتيريش يعمل حاليًا عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية في ليبيا. وأيضا تحقيق مصالح الليبيين.

وأضاف دوجاريك أنّ غوتيريش ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز. من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا.

جميع الاتصالات

وكان غوتيريش أكد أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة. أملا في خلق الظروف كي تُعقد بالفعل الانتخابات. وأن تعقد في الفصل الأول من هذا العام.

وقال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت: “أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي.”

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح أنها ستُجرى أولا. مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي. مشيرا إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.

تطلعات الشعب

وفي سياق متصل أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيفاني وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر. أنها ألتقت رئيس مجلس شيوخ ليبيا عمر الشامخي.

واوضحت وليامز أن حوار مثمرا جرى الخميس الماضي مع الشامخي تم فيه التشديد على أهمية إجراء الانتخابات. في أقرب وقت ممكن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.

وقالت وليامز “كما تشرفت بتلقي دعوة وجهها لي الشيخ الشماخي لزيارة بلدية الابرق”.

صلاحيات البرلمان

وفي سياق متصل ألتقت أمس الجمعة وليامز مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوغوونينغ. وركزا على قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية في ليبيا. بالتوازي مع الإبقاء على العملية الانتخابية في مسارها الصحيح.

في حين كانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قد قالت إن صلاحيات البرلمان تتضمن تغيير الحكومة الحالية.

واستطردت الحكومة في تصريحات لسبوتينك أن تغيير الحكومة يتم بشروط محددة ونصاب قانوني معين.