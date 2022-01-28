مجلس بلديات فزان تحذر من سيطرة الجماعات الإرهابية على الجنوب

حذر مجلس بلديات فزان من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية، وتأثير ذلك على المنطقة في حال عدم أخذ موضوع محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية على محمل الجد.

وطالب المجلس في بيان أصدره الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة من مغبة عدم استمرار دعم القوات المسلحة مؤكدين أنه في حال سقوط مناطق من الجنوب الليبي المترامي الأطراف بأيدي الجماعات الارهابية فإنه لن تستطيع كل القوى الموجودة حالياً من انتزاعه منهم بسهولة إلا بتكبد الكثير من الخسائر الفادحة والتي من الممكن تلافيها الآن، كما أنه لن تسلم باقي مدن ليبيا من شرور الارهاب وكذلك الدول المجاورة وحتى أوروبا ودول العالم.