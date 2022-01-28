المشري والمنقوش: لا بد من الاستفتاء على الدستور لإجراء انتخابات نزيهة وحرة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء ناقش مستجدات العملية السياسية، وخلاله شدد الجانبان على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة.

وأضاف البيان: إن الغرض من ذلك هو ضمان نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من كل الأطراف، فيما شهد جانب من اللقاء بحث جوانب من ملف السياسة الخارجية التي تخص العلاقات مع الدول المهتمة والمعنية بالشأن الليبي وجهود المسار السياسي تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأقرب وقت ممكن.

ووفقًا للبيان أشادت المنقوش بعمل المجلس وما يقوم به من واجبات لانجاح هذا المسار والخروج بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء المراحل الانتقالية، مبينًا أن اللقاء يأتي في إطار عملية التنسيق بين حكومة تصريف الأعمال ومجلس الدولة الاستشاري لتحقيق الاستقرار في البلاد وفقًا لطبيعة مهام كل منهما.

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