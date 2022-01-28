ليبيا تشارك بندوة حول تغير المناخ والهجرة القسرية بالمناطق الجبلية

شارك عدد من موظفي إدارة شؤون المجلس بديوان مجلس النواب عبر تقنية الفيديو في ندوة “تغير المناخ والهجرة القسرية في المناطق الجبلية.. ما هي الحلول؟”.

وتهدف الندوة، التي شاركت فيها عدد من البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والهجرة؛ إلى زيادة الوعي بكيفية تأثير تغير المناخ على التنقل في المناطق الجبلية وزيادة المعرفة بأهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتكيف مع تغير المناخ في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحديد الفرص وتبادل الممارسات الجيدة للبرلمانيين لتأدية دور أكثر نشاطًا لمواءمة وتنسيق السياسات الوطنية لمعالجة الهجرة في سياق تغير المناخ والكوارث والتنقل.

وناقشت الندوة، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف عند الارتفاع التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ الهجرة والنزوح الداخلي بسبب تغير المناخ في المناطق الجبلية؛ للتوصل إلى مجموعة من الحلول التي تزيد قدرة المجتمعات الجبلية على التكيف من خلال معالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة المناخية.

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