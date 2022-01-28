المركز الوطني للأرصاد الجوية يُحذر من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق

طرابلس 28 يناير 2022 (وال)- حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، من تقلبات جوية قد تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا بداية من مساء يوم غد السبت، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى ( 60 ) كم / س.

وطالب المركز المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرًا لحدوث إنخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة؛ من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا خاصة على المناطق الممتدة من (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحيانًا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. (وال) ف و/ ر ت

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