ويليامز: لا بد من تحديد موعد للانتخابات ضمن خارطة الطريق الممتدة حتى يونيو المقبل

ليبيا- التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بالقائم بالأعمال المصري في ليبيا تامر مصطفى لتدارس مجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

وفي تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد كتبت ويليامز: “نقاش ممتاز هذا الصباح مع تامر مصطفى القائم بالأعمال المصري في ليبيا”.

وتابعت ويليامز كاتبة: “ناقشنا التطورات الأخيرة في البلاد وشددت على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات، بما في ذلك تحديد موعد للتصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تمتد حتى يونيو من هذا العام”.

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