دعم دبلوماسي لجهود “وليامز” لتسهيل إجراء الانتخابات

أعرب سفراء الولايات المتحدة، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، عن دعمهم القوي لجهود المستشارة الأممية الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بخصوص تسهيل الانتخابات المبكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، بحضور “وليامز”، حيث اعتبروا أن جهود تسهيل إجراء الانتخابات المبكرة يحقق تطلعات 2,5 مليون ناخب ليبي، وفق بيان السفارة الأميركية.

يُشار إلى أن المستشارة الأممية التقت العديد من الأطراف المحلية والدولية في إطار حشد الدعم لإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية