مراكز العزل تستقبل 30 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 21 شخصا

أعلنت وزارة الصحة، دخول 30 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 21 شخصًا بعد تعافيهم.

في حين تُوفي 14 مصابًا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأكدت الوزارة وجود 178 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 85 في العناية الفائقة، و93 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 49 ألفًا و543 إصابة بالفيروس، بينها 5993 وفاة، و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.