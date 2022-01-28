وزارة التعليم تحدد ضوابط اعتماد الجامعات الخاصة

أكدت إدارة التعليم العالي الخاص منع جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، من قبول طلاب جدد، ابتداء من الفصل الدراسي الخريف 2021/ 2022، باستثناء الجامعات والكليات التي تم منحها الإذن بذلك، أو التي سيتم منحها إذن مزاولة خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أنها باتت مخولة بمنح أذونات المزاولة للجامعات والكليات التي التزمت باشتراطات توفير المبنى التعليمي، الملائم للعملية التعليمية وتعود ملكيته للمؤسسة التعليمية، وكذلك توفر عدد من أعضاء هيئة تدريس قارين، حيث ستشرع إدارة التعليم العالي الخاص بمنح أذونات المزاولة اعتبارا من الأسبوع القادم.

وشددت الإدارة على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي الخاص بتوفير الإمكانيات الضرورية لتخريج الكوادر المدربة علميا وعمليا، وبذلك يمنع قبول طلاب بكليات طب وجراحة الفم والأسنان، باستثناء الكليات التي تحصلت على الاعتماد المؤسسي من مركز ضمان الجودة.

جدير بالذكر أن بيان إدارة التعليم العالي الخاص جاءت عقب اجتماع ترأسه وزير التعليم والبحث العلمي عمران القيب الخميس، والذي تم خلاله التوافق على أن تكون جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالجامعات والكليات الخاصة عن طريق إدارة التعليم العالي الخاص، بما في ذلك التقدم للحصول على الترخيص الفني أو الاعتماد المؤسسي أو الاعتماد البرامجي من مركز ضمان جودة، عن طريق إدارة التعليم العالي الخاص .

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