الدبيبة: أستمعتُ لشروح وافية عن مهام مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية

‎أجرى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة اليوم الجمعة زيارة تفقدية لمركز طليطلة لإعادة وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية على هامش افتتاح قسم إيوائي بالمركز للوقوف على احتياجاته.

كتب الدبيبة على فيسبوك: “‎واطلعنا خلال زيارتنا على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للنزلاء واستمعنا لشروح وافية عن مهامها والأعمال التي تقوم بها في خدمة هذه الشرائح، كما كانت هذه الجولة فرصة للإطلاع على الاختناقات التي تواجه هذه المراكز”.

واختتم قائلًا: “‎كل التقدير والاحترام على الجهود التي يقدمها القائمون عليها خدمةً للمواطن متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وسنمضي في دعم وتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونؤكد أن هذه الفئة لها الأحقية الكاملة في أن توفر لهم ظروف ملائمة لأوضاعهم الصحية والتأهيلية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.