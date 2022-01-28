دعم صحي أممي للمركز الصحي زويلة

أجرى الطبيب العام المرسل من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان ليبيا، بالشراكة مع منظمة ميغريس، كشوفات طبية في المركز الصحي زويلة والتي استهدفت 103 أفراد، بينهم 10 مهاجرين الأسبوع الماضي.

وكان الصندوق الأممي قد أوفد في وقت سابق طبيب أطفال إلى مدينة غات، حيث أجرى كشوفاً لـ159 طفلاً من بينهم 65 طفلة، بالإضافة لـ24 نازحاً ومهاجرين اثنين.

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقود بالشراكة مع منظمات محلية ودولية وجهات مانحة، قضايا الصحة الإنجابية، والاستجابة للجنس العالمي، وديناميكيات الشباب والسكان في ليبيا، بالإضافة لمناهضة العنف القائم على الجنس، حيث شملت جهوده نحو 70 ألفاً من الذكور والإناث خلال عام 2021.

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