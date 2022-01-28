تحشيد بسبب عمليتي اغتيال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت قناة العربية السعودية، باغتيال عنصرين يتبعان جهاز دعم الاستقرار في ورشفانة المجاورة للعاصمة طرابلس. مشيرة إلى وجود تحشيدات عسكرية بسبب عملية الاغتيال متوقعة نشوب مواجهات.

وقالت المصادر إن كتبية السرية الثالثة التي يقودها رمزي اللفع مسؤولة عن مقتل العنصرين.

في سياق آخر، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب الأربعاء إن الاشتباكات مع عناصر تنظيم داعش لا تزال مستمرة في منطقة جبل عصيدة. وإن طيران الجيش يتدخل لدعم القوات على الأرض.

وأضاف المحجوب عبر فيسبوك أن القوات الليبية قتلت عنصرين من التنظيم وأصابت آخرين.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الدوريات الصحراوية التابعة لقوة عمليات الجنوب. “اكتشفت آثار حركة آليات تم تتبعها جنوب القطرون قادت الدوريات العسكرية إلى موقع تختبئ به مجموعة من تنظيم داعش. وجدت به آلية قتالية وذخائر”.

كما تابع أن القوات سيطرت على تلك الآليات والذخائر، وحاصرت منطقة الموقع وهو جبل عصيدة واشتبكت القوة مع مجموعة أفراد التنظيم الموجودة في مناطق الجبل حيث “قتل عنصران.. وهناك جرحى وتم دعم القوة العسكرية بوحدات داعمة من قواتنا المسلحة بما فيها العمليات الجوية”.

وقال أيضا “ما زالت الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف عمليات الجنوب حتى يتم القضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تستغل الصحراء والحدود الممتدة لحوالي 2000 كيلومتر في الجنوب”.