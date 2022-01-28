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الدبيبة: استكمال بناء مسجد طرابلس الكبير الشهر المقبل

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة مسجد طرابلس الكبير الواقع بمنطقة بن عاشور بالعاصمة طرابلس، كما قام فيه بتأدية صلاة الجمعة رفقة عدد من وزراء الحكومة ووجهاء وأعيان المدينة.

وأعلن الدبيبة عقب الصلاة استكمال أعمال بناء المسجد خلال شهر فبراير القادم بعد توقفها لما يزيد عن عشر سنوات بعد أن تم تضمينه بخطة عودة الحياة والتي تستهدف إحياء المشاريع المتوقفة في كافة ربوع ليبيا.

ويضم مشروع المسجد إنشاء موقف للسيارات يسع رواد المسجد، بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم وآخر مختص بالدراسات الإسلامية.

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صحيفة الساعة 24

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