عميد بلدية طرابلس المركز يبحث مع السفير القطري تبادل الخبرات والاستثمارات

ليبيا – استقبل عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي – طرابلس المركز أمس الخميس السفير القطري خالد الدوسري.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس المركز سبل تفعيـل العـلاقات المحليـة المشـتـركة مع بلـدية العـاصمة القطـرية الـدوحـة، وكيفية تبــادل الـخبرات والاستثمارات، كون أن البلدين لهم تقـاربات كثيرة منهـا العـدد القليـل في نسبـة السكـان مــع وفـرة الخيــرات الطبيعية للبلدين.

وفـي الختام، أكد العميـد وأعضـاء المجلـس البلـدي للسفير القطري نيـتـهم فـي التعـاون والعمـل الحقيقـي على أرض الواقع خدمة صـادقـة للوطن والمواطن.

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