بعد أنباء اغتيالها.. مصدر يكشف لـ218 ما حدث مع وزيرة العدل

أفاد مصدر لـ218 عن تعرض وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن لمحاولة سطو مسلح، أثناء تنقلها دون حراسات بطريق السواني جنوب طرابلس اليوم الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة عبد الرحمن بصحة جيدة وتمكث بمنزلها، حيث لا صحة للأنباء المتداولة عن تعرضها لمحاولة اغتيال، حيث سبق للوزيرة المشاركة في افتتاح محكمة استئناف جنوب طرابلس التي تُعد منطقة السواني ضمن دائرة اختصاصها المكاني.

جدير بالذكر أن محاولة السطو المسلح تأتي عقب إعلان وزارة الداخلية عن عملية أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمطلوبين على ذمة قضايا بمنطقة الجفارة التي تشهد نشاطاً لعصابات الجريمة والسطو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية