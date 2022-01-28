الحويج يفتتح منتدى رائدات الأعمال في طرابلس

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية الحرة والمهن الحرفية في طرابلس، بتنظيم من المنظمة الليبية للمرأة وبرعاية مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة

الحويج أكد في كلمته على تعزيز دور سيدات الأعمال في قطاع المشروعات من خلال مراكز وحاضنات الأعمال، وإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهن عبر مركز تنمية الصادرات والبحث عن مصادر تمويل الأفكار والمشاريع الريادية

يذكر أن المنتدى ضم معرضا مصاحبا تحت شعار، صنع في ليبيا بأيدي ليبية، وشاركت فيه مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد، صباح سعد، ورئيسة المنظمة الليبية للمرأة، ليلى الضبع، إضافة لعدد من سيدات الأعمال والمشاركات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا