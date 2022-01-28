الصول: تغيير الحكومة حُسم وفتح الترشح لمنصب رئيس الحكومة الأسبوع الجاري

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن تغيير حكومة الوحدة المؤقتة حُسم، وأن باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة يفتح خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف الصول في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الفترة التي يكلف بها رئيس الحكومة تتعلق بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الأمر يجب أن يكون وفق خطة زمنية محددة ومُحكمة، وكذلك يحدد المسار الذي سيتم الذهاب إليه، وما إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أو حتى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وشدد على أن جميع المسارات تتوقف على المسارات الأمنية والعمل الجدي على مسار المصالحة الوطنية.