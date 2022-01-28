ليبيا الان

حويلي: القوة القاهرة لن تنجلي قبل يونيو المقبل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة عبد القادر احويلي، إن الخلاف داخل مجلس الأمن، خاصة الصراع بين قطبيه روسيا والولايات المتحدة، أربك المشهد الليبي وعقد الأزمة.

وأوضح احويلي في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن مواقف مجلس الأمن والبعثة الأممية غالبا ما تتماهى مع قرارات مجلس النواب، رغم مخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لافتا إلى أن القوة القاهرة لن تنجلي قبل يونيو المقبل لأن النواب لا يعمل على معالجة القوانين الانتخابية ولا يوجد لديه إلا التسويف.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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