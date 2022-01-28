معزب: الحديث عن تغيير الحكومة لا يساهم ولا يساعد في الوصول إلى انتخابات

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن عبد الحميد الدبيبة جاء عن طريق ملتقى الحوار السياسي الذي يتكون من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وبناء على خارطة طريق تم التوافق عليها بين المجلسين، لافتًا إلى أن هناك أعضاء من خارج المجلسين شاركوا في التصويت، وتنتهي مدة هذه السلطة الانتقالية بانتخاب سلطة جديدة أو بعد 18 شهرًا من تاريخ انتخابها.

معزب وفي تصريحات لموقع “عربي21” القطري أمس الخميس، أوضح أنه حتى التعلل بإعطائها الثقة، يكون فقط للوزراء وليس لرئيس الحكومة كون الرئيس جزءًا من قائمة من أربعة مواقع، لذا فإن الدبيبة لم يكن منتخبًا من مجلس النواب أو مجلس الدولة، والحديث عن تغيير الحكومة لا يساهم ولا يساعد في الوصول إلى انتخابات، ولا إلى استفتاء على مشروع الدستور.

وأشار إلى أن ما طرحه عقيلة صالح هو خلط أوراق يؤدي إلى استمرار الفوضى وزعزعة الاستقرار الذي عاشته ليبيا خلال الشهور العشرة الماضية.

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