جامعة بنغازي تتصدر الجامعات الليبية على موقع Google Scholar

حققت جامعة بنغازي مرتبة أولى بصفتها أفضل الجامعات الليبية، حسب الاقتباسات في الباحث العلمي Google Scholar لشهر يناير الجاري 2022.

وتابع مركز المعلومات والتوثيق في جامعة بنغازي، مبيناً التراتبية التصنيفية للجامعات والتي وردت في صورة بيانية على النحو التالي: في المركز الأول حلت جامعة بنغازي بـــ26628 اقتباساً وفي الترتيب الثاني حلت جامعة طرابلس مع 21159 اقتباساً، ثم جامعة سبها ثالثة بواقع 13908 اقتباسات.

وأشارت الإحصائية إلى تراتيب بقية الجامعات -حسب عدد الاقتباسات- ففي المركز الرابع جاءت جامعة عمر المختار في البيضاء، ثم جامعة مصراتة في الترتيب الخامس ثم المرقب سادسة ثم جامعة سرت في الترتيب السابع، وحلت جامعة الزاوية ثامناً فالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية في زليتن عند المرتبة التاسعة.

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