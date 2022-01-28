العابد يلتقي أركان المؤسسة الوطنية للنفط

عقد وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي العابد، اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس إدارتها، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، ورؤساء لجان إدارة شركات مليتة وأكاكوس وسرت والخليج العربي والتموي للحديث عن هموم القطاع وسبل دعمه.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، فإن العابد أكد دعم الحكومة لاستقرار المؤسسة وشركاتها وضرورة الحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن الصراعات والتجاذبات، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحمل المسؤولية ودعم القطاع ومشيدا بجهود العاملين فيه.

المؤسسة بدورها حذرت من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة للشركات، مستعرضة على لسان رئيسها معيقات العمل وتطلعات الإدارة ومشاريع القطاع المستقبلية المجدية اقتصاديا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا