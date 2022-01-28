وليامز: لا يحق لي فرض إملاءات على البرلمان والشعب الليبي يريد مسارًا ثابتا نحو انتخابات وطنية

أكدت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الانسحاب الكامل للمرتزقة الأجانب من ليبيا ليس شرطًا مسبقًا لإجراء الانتخابات.

ورأت وليامز خلال حوار عبر قناة “العربية”، أن كافة المؤسسات الليبية حاليًا تفتقر إلى الشرعية الشعبية، مُطالبة كافة الأطراف الليبية بوضع جدول زمني ثابت لتحديد موعد إجراء الانتخابات.

وتابعت: “لا يحق لي فرض إملاءات على البرلمان”، مطالبةً من يتنازعون على المناصب في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق ما، لافتة إلى أن قرار إعلان القوة القاهرة على الانتخابات الرئاسية الليبية كان سياديًا.

وأوضحت أن مفوضية الانتخابات عزت عدم إجراء الانتخابات لعيوب في الأطر التشريعية، قائلة: “الليبيون يريدون تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة عبر صناديق الاقتراع”.

ولفتت إلى أن منتدى الحوار السياسي أضاف مهلة 6 أشهر لمعالجة مشاكل العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ملتقى الحوار أصدر تفويضا راسخا للحكومة التي شكلها بأن تكون حكومة مصغرة وألا تكرس عملها على ميزانية الدول، مطالبة الحكومة بالعودة إلى هذه المبادئ، وأن تقلص الميزانية وتعمل باتجاه الانتخابات.

وأفادت بأن الليبيين يتوقعون من ممثليهم في البرلمان الإيفاء بمسؤولياتهم، قائلة: “ليبيا تشهد توترات سياسية ولا يحق لي أن أملي على البرلمان ما عليهم مناقشته”.

وقالت إن الشعب الليبي يريد مسارًا ثابتا نحو انتخابات وطنية، وأنها استمعت إلى وجهات نظر عديدة متباينة حول دفع عجلة الانتخابات بليبيا، معتبرة أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كان طلبا سياديًا.

وطالبت من أرسلوا قوات أجنبية إلى ليبيا بسحب قواتهم احتراما لإرادة الليبيين، قائلة: “هناك اجتماعات عسكرية جدية بشأن توحيد القوى العسكرية في ليبيا”.

وطالبت السياسيين بوضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية، مؤكدة أن تشكيل حكومة انتقالية أخرى لن تحل أزمة الشرعية، وأن تلك الأزمة لن تُحل إلا عبر عملية انتخابية.