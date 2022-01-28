المسماري يعلق على عملية القطرون ويوجه اتهامات خطيرة للدبيبة

علق الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، على العملية الإرهابية في القطرون التي أدت إلى مقتل 24 إرهابيا، معتبرا أن التنظيم يلقى دعما من بعض الدول في الجوار الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الجيش وجه إمدادات للجنوب لقطع الطريق أمام تحركات التنظيم الإرهابي، كما أن سكان الجنوب تعاونوا مع الجيش من أجل القضاء عليه.

وفي تعليق على تصريحات الدبية حول مشاركة عناصر من الداخلية في العملية، نبه المسماري، رئيس الحكومة بعدم سرقة مجهود القوات المسلحة التي تعتبر خطا أحمر، متهما إياه بمحاولة إرشاء ضابط كبير في الجيش للقيام بعمل ما في المنطقة الشرقية.

كما اتهم المسماري، الدبيبة ووزير داخليته بالتشويش على عمل 5+5 واجتماعات الناظوري والحداد، مشيرا إلى أن شخصا في الحكومة يمارس التظليل وكان يوما زعيما للإرهاب الإعلامي.

” style=”height: 196px;”>