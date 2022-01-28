وزير التعليم يبحث مع الخدمة المدنية الإفراجات المالية لموظفي الجامعات

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مع وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة محمد المختار الإفراجات المالية ومرتبات موظفي الجامعات.

وأكد المختار خلال اللقاء أن وزارة الخدمة المدنية ستقوم بكل الإجراءات المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها؛ لتسهيل عملية الإفراج المالي وإحالتها لوزارة المالية فور الانتهاء.

يُشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق إفراجها عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقًا لما تم إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، في إطار معالجة المشاكل الإدارية والمالية لبعض القطاعات العاملة والممولة من الخزانة العامة.

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