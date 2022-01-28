رئيس الحكومة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بمركز طليطلة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية

طرابلس 28 يناير 2022 ( وال ) – تفقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الجمعة، مركز طليطلة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير الجارية، لغرض تحسين وتهيئة الظروف المناسبة للنزلاء والعاملين بالمركز.

وخلال زيارته التفقدية قابل رئيس الحكومة عددأ من موظفي المركز، حيث توجه لهم بعبارات الشكر والتقدير نظير مواصلة جهودهم في خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استمع منهم لبعض المتطلبات التي يحتاجها المركز والتي أعطى تعليماته بالعمل على توفيرها. ( وال )

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