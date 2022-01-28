“داعش” في الجنوب له دعم من خلايا في دول الجوار – أخبار ليبيا 24 – أمن

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة إن مجموعات “داعش” في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم “داعش”.

وأكد الناطق باسم القائد العام أنه تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا “داعش” في الجنوب الغربي.

وأشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي فقد أربعة عناصر في معركة غرب القطرون ضد “داعش”، مشيرا إلى أن 24 داعشيا لقوا مصرعهم فيما تم أسر عنصر من المسلحين.

وأكد اللواء أحمد المسماري أن المواطنين في الجنوب تعاونوا في القضاء على خلايا “داعش” بالمنطقة.

ووصف الناطق تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن حول العملية ضد “داعش” بأنها مستفزة وكاذبة.

وأفاد المسماري أن الدبيبة ومازن يحاولون التشويش على عمل لجنة “5+5” واجتماعات القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق االناظوري ورئيس أركان الحكومة اللواء محمد الحداد.

وأشار الناطق إلى أن هناك شخص في الحكومة يمارس التضليل وكان زعيما يوما ما للإرهاب الإعلامي.

وقال إن الدبيبة لايسيطر على معسكرات المليشيات في طرابلس ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب.