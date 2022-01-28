اللواء المسماري: الدبيبة لا يسيطر على معسكرات المليشيات في طرابلس ويحاول التشويش على عمل اللجنة العسكرية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء المسماري، اليوم الجمعة، إن تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن حول عملية الجيش ضد داعش في جنوب القطرون مستفزة وكاذبة.

اللواء المسماري، وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي، قال: “الدبيبة لا يسيطر على معسكرات المليشيات في طرابلس ويدعي في نفس الوقت سيطرته على الوضع في الجنوب” مشيراً إلى أن هناك شخص في حكومة الدبيبة يمارس التضليل وكان زعيمًا يومًا ما للإرهاب الإعلامي.

وأكد اللواء المسماري أن الدبيبة ووزير داخليته يحاولون التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واجتماعات الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد.

وأشار اللواء المسماري إلى أن الدبيية حاول خلال الفترة الماضية رشوة ضابط كبير بالقوات المسلحة للقيام بعمل ما في المنطقة الشرقية، مؤكداً “محاولة الدبيية سرقة مجهود القوات المسلحة التي قطع مرتباتها لصالح حكومته العائلية”.

ووجه اللواء المسماري رسالة إلى الدبيبة، قائلاً: “توقف عن سرقة الجهود والجيش خطر أحمر من نار”.

وأشار اللواء المسماري إلى أن تنظيم داعش الإرهابي فقد القوة ويتحرك في مجموعات منفصلة كذئاب منفردة، مضيفاً: “قتلنا 24 عنصرًا في صفوف داعش، وأسرنا واحد وسنحصل منه على المعلومات اللازمة”.

كما أشار اللواء المسماري إلى أن الدواعش الذين تم القضاء عليهم لا ينتمون لدولة واحدة إنما الإرهاب جمعهم.

وأكد اللواء المسماري، تمكن القوات المسلحة من القبض على مجموعة تهرب الأسلحة والذخائر من الغرب إلى الجنوب ومن ثم إلى مالي والشحنات كانت تحمل أسلحة جديدة.

وتابع: “فقدنا أربعة شهداء في معركة القطرون ضد داعش، ومجموعات تنظيم داعش في منطقة الجنوب مرتبطة ولها دعم من خلايا في دول الجوار”.

واستكمل: “وجهنا إمدادات إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم داعش، والمواطنون من أهل الجنوب متعاونين تمامًا في القضاء على خلايا داعش بالمنطقة”.

وأضاف: “تنظيم داعش يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر، والإمكانيات وُجهت للقضاء على بقايا تنظيم داعش في الجنوب الغربي”.