أبوجناح: الانتهاء من تجهيز ديوان الحكومة بالمنطقة الجنوبية مطلع فبراير

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح إن أعمال تجهيز ديوان الحكومة في المنطقة الجنوبية وتفعيله مطلع الشهر المقبل.

وتابع أبوجناح أعمال إنجاز الديوان خلال لقائه أمس الخميس، مع أمين عام مجلس الوزراء علي شلاك، وأمين التنظيم وليد الكاتب، بحضور مدير الشؤون الإدارية السيد نبيل المغربي، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، الجمعة.

واستمع أبوجناح إلى عدد من الخطط التي سيتابعها مجلس الوزراء في آلية العمل، وتفعيل المنظومات الإدارية الخاصة بالديوان الرئيسي، وربطها بديوان المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى احتياجات الموظفين به، وأكد ضرورة حل المشكلات الإدارية الخاصة بهم، وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.

وسبق أن وجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتضمين أعمال استكمال الديوان ضمن خطة عودة الحياة، وذلك بعد مناشدة آهالي المنطقة الجنوبية.